Наблюдатели "Опоры" не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов во втором туре

Наблюдатели гражданской сети "Опора" не зафиксировали избирательных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов во втором туре.

"Критических нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результаты голосования на тех избирательных участках, где находятся наши наблюдатели, мы не зафиксировали", - сообщил старший аналитик "Опоры" Александр Клюжев в ходе онлайн-конференции в воскресенье.