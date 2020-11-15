Труханов лидирует на выборах мэра Одессы – экзит-пол КМИС

Действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов лидирует во втором туре выборов мэра, свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по состоянию на 17.00.

Согласно результатам экзит-пола, за Труханова отдали голос 55,1% респондентов. Его конкурента – народного депутата Николая Скорика ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – поддержали 42,8%. Вычеркнули обоих кандидатов, перечеркнули список или испортили бюллетень 2,2% опрошенных.

На вопрос "Независимо от того, кого Вы лично поддерживаете, кто, по Вашему мнению, имеет самые высокие шансы победить на выборах мэра Одессы?" 63,9% назвали Труханова, 35,5% - Скорика. Не ответили (не определились, не захотели отвечать) 0,6%.

Генеральная совокупность экзит-пола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории Одессы (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.). Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 17.00 опрошено 1780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 66,6%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.