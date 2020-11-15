ТИК в Малиновском районе Одессы "заминировали", специалисты взрывчатку не нашли

Правоохранители проверяют информацию о том, что административное здание по улице Косовская в Одессе, в которой размещается территориальная избирательная комиссия, заминировано.

Как сообщила полиция Одесской области, на линию "102" позвонил мужчина и сообщил, что административное здание по улице Косовская заминировано.

На место происшествия направлены сотрудники взрывотехнического управления, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции. Специалисты проверяют объект на наличие взрывоопасных устройств или веществ.

По информации движения "Чесно", из помещения комиссии звучит из динамиков аудиозапись о необходимости сохранять спокойствие.

Позднее полиция сообщила, что помещение и прилегающую территорию административного здания проверили, никаких взрывоопасных устройств не обнаружено.

В ходе проверки эвакуировали 100 человек.

Как известно, во втором туре выборов мэра Одессы соревнуются действующий городской голова Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам") и народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - За жизнь").