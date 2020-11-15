В Одессе член избиркома надела защитную маску с логотипом партии, кандидат от которой идет в мэры - КИУ

Наблюдатели Комитета избирателей Украины (КИУ) сообщили об агитации в день выборов на одном из избирательных участков в Одессе.

"Одесса, участок №511287, член комиссии в маске с символикой политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кандидат от которой участвует во втором туре выборов городского головы", - говорится в сообщении КИУ на странице в Facebook.

Как сообщалось, за кресло мэра Одессы во втором туре соревнуются действующий городской голова Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам", 77518 голосов, или 37,54%) и народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - За жизнь", 39351, или 19,06%).

Агитация накануне и в день выборов запрещена.