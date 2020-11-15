Средняя явка избирателей на выборах городских голов на 13.00 составляла почти 11% - ЦИК

Согласно поступившей в Центральную избирательную комиссию оперативной сводной информации о количестве избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках (явке избирателей) на выборах городских голов 15 ноября, по состоянию на 13.00 воскресенья явка составила 10,78%.

Так, на выборах мэра Луцка по состоянию на 13.00 проголосовали 10,59% избирателей;

На выборах мэра Краматорска - 13,00%;

На выборах мэра Украинки - 15,38%;

На выборах мэра Одессы - 11,68%;

На выборах мэра Сум - 6,92%;

На выборах мэра Херсона - 9,32%;

На выборах мэра Каменец-Подольского - 14,28% избирателей.

"Напоминаем, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте", - добавили в ЦИК.