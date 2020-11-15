Наблюдатели КИУ заметили "карусели" и незаконную агитацию в день повторного голосования на выборах мэров

Наблюдатели Комитета избирателей Украины (КИУ) сообщают о фактах ведения агитационной деятельности в день голосования, а также о возможной организации избирательных "каруселей".

Как говорится в сообщении на странице КИУ в Facebook, в Херсоне на улицах размещены билборды в стилистике кандидатов, вышедших во второй тур выборов. В частности, речь идет о рекламе с надписями "Выбирай! Свой хозяйственник или чужой популист", а также о бигбордах с изображением динозавров и надписью "Да" (летом по инициативе одного из кандидатов в Херсоне состоялась выставка-аттракцион "Больших динозавров").

В Херсоне накануне дня голосования были размещены объявления о денежном вознаграждении для граждан за информацию о фальсификациях: "Внимание! Вознаграждение 30000 грн за достоверную информацию о подкупе избирателей, "сетках", попытке сфальсифицировать выборы городского головы Херсона 15 ноября". Указан номер телефона, по которому рекомендуют обращаться.

В Краматорске наблюдатели КИУ сообщают о подозрении на использование технологии избирательных "каруселей". На одном из участков молодой человек после голосования показывал телефон другому гражданину, который пришел с ним на участок, но сам не голосовал.

Кроме того, в КИУ информируют о несоблюдении на некоторых избирательных участках противоэпидемических требований. Так, в Краматорске на одном из участков наблюдаются организационные проблемы: в помещении участка узкий школьный коридор, отсутствуют защитные экраны, дистанция между членами комиссии не соблюдается.

В свою очередь, в гражданской сети "Опора" констатируют, что в целом начало дня голосования проходит без особых нарушений. Глава правления сети Ольга Айвазовская сообщила, что по состоянию на 12.00 зафиксированы 55 инцидентов, имеющих признаки нарушений избирательного законодательства или процедур. Чаще всего речь о нарушениях материально-технического обеспечения на участках.

"Не трагическая ситуация. По состоянию на 12 часов … идем нормальным путем", - сказала она во время прямого включения.

При этом Айвазовская прогнозирует, что явка в целом будет невысокой.