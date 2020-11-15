Выборы

Выборы

13:03 15.11.2020

Более 5 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок во время выборов

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Более 5 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок во время выборов

К обеспечению правопорядка во время второго тура выборов в ряде украинских населенных пунктов привлечено более 5тыс. полицейских, военнослужащих Нацгвардии и ГСЧС, сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

"В государстве проходят выборы сельских, поселковых, городских депутатов и городских голов. Заработали 1006 участковых избирательных участков, взятых Национальной полицией под круглосуточную охрану. В общем привлечено для обеспечения общественной безопасности и порядка более 5000 правоохранителей, военнослужащих Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Созданы мобильные резервы спецназовцев, которые будут оперативно реагировать на нарушения общественного порядка", - цитирует Фацевича управление коммуникации Нацполиции.

При этом он отметил: полиция зафиксировала существенное запаздывание открытия двух участков в Одесской области. В результате по одному факту начато уголовное производство по статье 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

По словам заместителя главы Нацполиции, с начала суток в территориальные органы полиции поступило 15 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. В том числе 7 - в Одесской области, 3 - в Киевской, по 2 в Донецкой и Херсонской, 1 в Волынской областях.

В ведомстве напомнили, что с начала избирательной кампании в органы Национальной полиции поступило 16 203 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Теги: #правопорядок #выборы

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