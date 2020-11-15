Выборы

Выборы

12:01 15.11.2020

Повторное голосование по выборам городских голов началось вовремя и проходит в штатном режиме - ЦИК

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Повторное голосование по выборам городских голов началось вовремя и проходит в штатном режиме - ЦИК

Повторное голосование на выборах городского головы в семи городах Украины в воскресенье, 15 ноября, началось вовремя и проходит в штатном режиме, сообщают в Центральной избирательной комиссии.

"932 избирательных участка по выборам городского головы в 7 регионах открылись вовремя, в 8:00. Происшествий не зафиксировано", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Согласно информации, члены участковых избирательных комиссий контролируют соблюдение избирателями и другими участниками избирательного процесса мер безопасности. На участках организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной болезни.

При входе осуществляется температурный скрининг, а для избирателей с признаками заболевания предусмотрены отдельные кабинки для тайного голосования. В помещениях, где проходит голосование, нанесена соответствующая разметка. Все участки обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств.

Члены Центральной избирательной комиссии в пределах своих полномочий контролируют процесс повторного голосования по местным выборам в регионах, в которых они определены ответственными.

В ЦИК напомнили, что повторное голосование по выборам городского головы происходит в 7 городах Украины: Луцке (Волынская обл.), Краматорске (Донецкая обл.), Украинке (Киевская обл.), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.).

Также происходит повторное голосование по выборам депутатов 53 местных советов: 1 городской, 14 поселковых и 38 сельских в территориальных громадах с количеством избирателей в 10 тыс. в 17 регионах.

Местные выборы организуют и проводят соответствующие территориальные избирательные комиссии. Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городского головы должны быть установлены территориальными избирательными комиссиями не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

Теги: #оценка #цик #второй_тур #выборы

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