Выборы

Выборы

11:39 15.11.2020

В Одессе на одном участке досрочно открыли сейф, на другом - выдали бюллетень без паспорта

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В Одессе на одном участке досрочно открыли сейф, на другом - выдали бюллетень без паспорта

В начале дня голосования в Одессе на выборах городского головы зафиксировано несколько нарушений, сообщает гражданская сеть "Опора".

На избирательном участке на ул. Генерала Петрова, 34, наблюдатель сети зафиксировал неправомерную выдачу бюллетеня - по заграничному паспорту и военному билету (должны выдавать по паспорту гражданина Украины).

На избирательном участке на ул. Серова, 29, сейф с бюллетенями открыли в начале утреннего заседания. В комиссии объяснили, что сейф находился на первом этаже, а зал с урнами для голосования - на втором, поэтому члены комиссии сначала открыли сейф и раздали бюллетени внизу, а после 7:15 начали опломбировать урны на втором этаже.

Кроме того, на этом же участке в помещении для голосования присутствует постороннее лицо (сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям), которого зарегистрировали в качестве наблюдателя.

Как сообщалось, на пост мэра Одессы во втором туре претендуют действующий градоначальник Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам"), который в первом туре получил 77518 голосов (37,54%), и народный депутат Украины Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), за которого проголосовал 39351 избиратель (19,06%).

Теги: #нарушения #выборы #одесса

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