Выборы

Выборы

19:29 14.11.2020

Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

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Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский констатирует, что некоторые мэры продолжают думать о выборах, а не о ситуации с заболеваемостью COVID-19.

"У некоторых мэров, к сожалению, и я это констатирую, продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в своих городах, а о количестве голосов во втором туре", - сказал он в своем влоге из самоизоляции, опубликованном на его странице в Facebook в субботу.

Зеленский считает, что если продолжать на местах "играть в добрых полицейских" и не выполнять решения правительства, отрицать коронавирус и необходимость ограничительных мер, то проиграет вся страна, а не отдельные мэры.

Теги: #мэры #зеленский #выборы #коронавирус #критика

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