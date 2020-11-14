В Краматорской ТИК с конфликтом состоялась передача бюллетеней в УИК

В Краматорской территориальной избирательной комиссии (ТИК) 13 ноября состоялась передача бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям (УИК), но с конфликтом между членами теризбиркома и с вызовом полиции.

Как сообщила гражданская сеть "Опора", на заседании собрался кворум - присутствовали 14 членов ТИК. Но 6 членов комиссии были против передачи участковым комиссиям Краматорска бюллетеней, полученных 11 ноября. Причина отказа - подозрение в наличии нарушений при изготовлении и передаче бюллетеней.

Глава ТИК Роман Байрак после голосования, на котором отдельные члены комиссии были против передачи бюллетеней, отметил, что не может позволить сорвать избирательный процесс, и решил выдавать бюллетени. Он также вызвал полицию по поводу саботажа работы комиссии отдельными членами ТИК.

Член Краматорской ТИК Оксана Петренко, которая отказалась голосовать за передачу бюллетеней в УИК, пояснила: "Мы отказались, потому что считаем, что бюллетени изготовлены с грубым нарушением законодательства... При назначении предприятия-изготовителя были нарушения, это было сделано не через ProZorro. Также не были установлены степени защиты, которые должны соответствовать законодательству. Мы просили указать хотя бы номера участков, серийный номер, но в этом было отказано, о чем есть решение нашей комиссии с соответствующим постановлением".

Ранее юрист Краматорской городской ТИК Ольга Ворощук сообщила, что отдельные члены ТИК (включены по представлению "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Голоса") систематически срывают ее заседания, делает невозможным проведение замен членов УИК и регистрации официальных наблюдателей. "Чтобы не сорвать избирательный процесс, в сопровождении полицейских, наблюдателей и доверенного лица Андрея Панкова (кандидат на должность мэра - ИФ), абсолютно законно все присутствующие члены ТИК направились для получения избирательных бюллетеней", - добавила юрист.

Пресс-офицер Краматорского отдела полиции Валерия Осипец подтвердила факт обращений 13 ноября, поступивших от членов Краматорского ТИК, и выезда на место событий правоохранителей. По ее данным, проходит проверка сложившейся ситуации, но выдача бюллетеней продолжается согласно установленному графику.

Координатор наблюдения "Опоры" за выборами в Донецкой области Наталья Боровская рассказала о противоречивой ситуации: "Бюллетени заказали в типографии "Печатный дом", которой руководит Юрий Мельник. По словам члена Краматорской городской ТИК от "Голоса" Вячеслава Беляева, часть членов Краматорской городской ТИК хотели печатать бюллетени через систему ProZorro. Хотя в законе ограничения по выбору типографии отсутствуют - ч. 2 ст. 242 Избирательного кодекса. Договор на печать бюллетеней все равно был заключен с типографией "Печатный дом". Однако, по словам члена ТИК Оксаны Петренко, часть членов комиссии не может получить этот договор для ознакомления".

По данным координатора сети, 13 ноября 6 из 14 присутствующих на заседании членов теризбиркома были против передачи избирательных бюллетеней в УИК, аргументируя это отсутствием напечатанных номеров избирательных участков. "Хотя это также спорный вопрос, ведь согласно ч. 10 ст. 242 Избирательного кодекса Украины допускается, что члены УИК при принятии бюллетеней на своем заседании будут проставлять на каждом избирательном бюллетене в определенном месте номер избирательного участка и печать УИК", - пояснила Боровская.

15 ноября в Краматорске состоится повторное голосование на выборах городского головы. За этот пост будут бороться самовыдвиженец Александр Гончаренко (19390, или 48,61%) и действующий мэр Андрей Панков (15056, или 37,75%).