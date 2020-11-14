Выборы

Выборы

14:56 14.11.2020

Движение "Чесно" проводит онлайн-марафон во втором туре выборов

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Движение "Чесно" проводит онлайн-марафон во втором туре выборов

Движение "Чесно" организовывает онлайн-марафон на повторном голосовании (втором туре) местных выборов.

"Наши журналисты будут следить за выборами мэров 15, 22 ноября и за подсчетом голосов. Мы будем работать на протяжении 15-22 ноября в режиме онлайн-марафона", - говорится в сообщении движения на странице в Facebook.

В анонсе события указано время: 15 ноября 08:00 - 23 ноября 08:00.

На главной странице сайта chesno.org будет создана отдельная публикация с самыми интересными и важными новостями о выборах (эксклюзивные материалы наблюдателей, а также данные из официальных источников).

Как известно, 15 ноября в семи городах Украины пройдет второй тур выборов мэра. 22 ноября выбирать мэра будут минимум в 11 городах.

Теги: #чесно #второй_тур #марафон

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