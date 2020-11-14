Выборы

Выборы

13:19 14.11.2020

ЦИК сформировала новый состав Херсонской областной ТИК

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ЦИК сформировала новый состав Херсонской областной ТИК

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу, 13 ноября, сформировала новый состав Херсонской областной территориальной избирательной комиссии.

"Решение принято в связи с досрочным прекращением Комиссией 12 ноября полномочий всего состава указанной ТИК. Новый состав комиссии сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 14 человек", - сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Как сообщалось, ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Херсонской областной ТИК после рассмотрения жалоб ряда областных организаций некоторых партий о нарушении законодательства со стороны этой комиссии (в частности, решения суда).

Теги: #состав #херсон #цик #тик

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