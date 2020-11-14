Партия Гройсмана готовится к досрочным выборам в Раду

Политическая партия "Украинская стратегия Гройсмана" будет участвовать в следующих выборах в Верховную Раду, которые могут произойти уже в следующем году - из-за стремительного ухудшения ситуации в стране, заявил лидер партии, экс-премьер-министр Владимир Гройсман в интервью BBC News Украина.

Он отметил, что по данным социологов (ноябрьские опросы группы "Рейтинг" и Киевского международного института социологии), "Украинскую стратегию Гройсмана" готовы поддержать не менее 3% избирателей. По данным "Рейтинга", если бы в ближайшее воскресенье в Украине проходили выборы в украинский парламент, то количество избирателей, которые определились и готовы проголосовать за "Украинскую стратегию Гройсмана", превысило бы 3%. По данным КМИС, результат этой партии составил бы 3,7%.

Гройсман также напомнил, что "УСГ" стала победителем на местных выборах в городской совет Винницы и областной совет Винницкой области. Должность мэра областного центра во второй раз занял представитель партии Сергей Моргунов с поддержкой более 65% избирателей. Кроме того, представители партии возглавили более половины громад и получили должности мэров в целом в 11 из 18 городов области.

"Для нас ключевое значение теперь имеет партийное строительство по всей Украине. Мы будем иметь своих представителей в местной власти в Житомирской, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской областях и на Донбассе. Наша задача - профессиональное присутствие в следующем украинском парламенте. Будем обращаться к людям за их поддержкой, которую мы оправдаем в парламенте", - сказал Гройсман.

По его словам, прошедшие местные выборы вряд ли станут единственным поводом к изменению расклада сил в Верховной Раде. "Причины будут другие. У нас очень сложная финансовая и экономическая ситуация, правительство выпустило из-под контроля эпидемию. Верховная Рада потеряла доверие, и это может быть причина для досрочных выборов. Я такой сценарий не исключаю. Ситуация будет ухудшаться очень быстро, а потому возможность досрочных выборов высока", - убежден Гройсман.

По состоянию на ноябрь этого года обнародованы социологические исследования группы «Рейтинг» и Киевского международного института социологии, дают «Украинская стратегии Гройсмана» не менее 3% голосов избирателей. По данным «Рейтинг», если бы в ближайшее воскресенье в Украине проходили выборы в украинский парламент, то количество избирателей, которые определились и готовы проголосовать за «Украинский стратегию Гройсмана» превысила бы 3%. По данным КМИС, результат «УСГ» составил бы 3,7%.