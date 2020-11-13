Выборы

Выборы

18:10 13.11.2020

Группа "Рейтинг" не имеет отношения к фейковому опросу по выборам в Одессе

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Группа "Рейтинг" не имеет отношения к фейковому опросу по выборам в Одессе

Социологическая группа "Рейтинг" опровергла свою причастность к фейковому опросу по второму туру выборов городского головы Одессы.

"Внимание, подделка! Через анонимные Телеграмм-каналы распространяют якобы результаты группы "Рейтинг" по Одессе. "Рейтинг" не имеет никакого отношения к этим "результатам"!" – говорится в сообщении группы на странице в Facebook.

Как сообщалось, 15 ноября состоится повторное голосование на выборах городского головы Одессы. За кресло мэра поборются действующий градоначальник Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам", 77518, или 37,54%) и народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь", 39351, или 19,06%).

Теги: #рейтинг #фейк #соцопрос #одесса

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