Выборы

Выборы

17:31 13.11.2020

Карантин выходного дня не распространяется на второй тур выборов в Украине – ЦИК

2 мин читать
Карантин выходного дня не распространяется на второй тур выборов в Украине – ЦИК

В Центральной избирательной комиссии подчеркивают, что карантин выходного дня не повлияет на проведение повторного голосования (так называемый второй тур) на выборах в ряде населенных пунктов Украины.

"Влияет ли карантин "выходного дня" на повторное голосование? – Нет. Люди не ограничены в реализации своего конституционного права", - говорится в сообщении на странице ЦИК в Facebook.

В Центризбиркоме заверили, что во время второго тура будут соблюдены правила безопасности с учетом сложной эпидемиологической ситуацией. При входе на избирательный участок будут измерять температуру, а для избирателей с признаками заболевания предусмотрены отдельные кабинки для голосования. Для соблюдения дистанции будет нанесена разметка. Участки обеспечат дезинфицирующими средствами.

15 ноября повторное голосование на выборах городского головы состоится в семи городах: Сумы, Одесса, Херсон, Луцк (Волынская обл.), Краматорск (Донецкая обл.), Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.) и Украинка (Киевская обл.).

Кроме того, в этот день в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 областях состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов: одного депутата городского совета, 15 депутатов – в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельских советов.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 11 ноября ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при участии свыше 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Карантин выходного дня введен с 14 до 30 ноября.

Теги: #карантин #повторное_голосование #цик

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантинных норм

Явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с первым туром – "Опора"

ЦИК отмечает 23-ю годовщину со дня первого заседания

Повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января 2021 года – ЦИК

В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 9 детсадов

С начала карантина 406 тыс. украинцев было трудоустроено через службу занятости

Радуцкий: если в результате карантина выходного дня мы достигнем 7-8 тыс. заболевших в сутки, значит он был не зря

Сеть "Эпицентр К" во время карантина будет работать исключительно в онлайн режиме – объявление

Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного к всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня

ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Херсонской областной ТИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Группа "Рейтинг" не имеет отношения к фейковому опросу по выборам в Одессе

Кравчук считает, что местные выборы в ОРДЛО нужно проводить по мажоритарной системе

"Прицел на 2024 год". В Минцифры вынашивают идею электронных выборов президента Украины

Приписки и дорисовки. Полиция Херсонщины расследует подделку избирательной документации от двух ТИК

Повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января 2021 года

Более 58% украинцев и жителей ОТГ считают необходимой реформу местного самоуправления и децентрализация власти

Глава одной из ОТГ Черниговской области задержан при получении взятки – Офис генпрокурора

ЦИК Украины установила размер денежного залога на повторных выборах

Во втором туре выборов мэра Ровно партия "Голос" поддержала кандидата "Евросолидарности"

Дебаты между кандидатами в мэры Дрогобыча не состоялись: пришел только Кучма

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА