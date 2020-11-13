Карантин выходного дня не распространяется на второй тур выборов в Украине – ЦИК

В Центральной избирательной комиссии подчеркивают, что карантин выходного дня не повлияет на проведение повторного голосования (так называемый второй тур) на выборах в ряде населенных пунктов Украины.

"Влияет ли карантин "выходного дня" на повторное голосование? – Нет. Люди не ограничены в реализации своего конституционного права", - говорится в сообщении на странице ЦИК в Facebook.

В Центризбиркоме заверили, что во время второго тура будут соблюдены правила безопасности с учетом сложной эпидемиологической ситуацией. При входе на избирательный участок будут измерять температуру, а для избирателей с признаками заболевания предусмотрены отдельные кабинки для голосования. Для соблюдения дистанции будет нанесена разметка. Участки обеспечат дезинфицирующими средствами.

15 ноября повторное голосование на выборах городского головы состоится в семи городах: Сумы, Одесса, Херсон, Луцк (Волынская обл.), Краматорск (Донецкая обл.), Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.) и Украинка (Киевская обл.).

Кроме того, в этот день в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 областях состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов: одного депутата городского совета, 15 депутатов – в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельских советов.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 11 ноября ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при участии свыше 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Карантин выходного дня введен с 14 до 30 ноября.