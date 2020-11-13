"Прицел на 2024 год". В Минцифры вынашивают идею электронных выборов президента Украины

В Министерстве цифровой трансформации Украины констатируют, что переход на электронные выборы – это вопрос времени, и рассматривают идею организации выборов в таком формате в 2024 году.

"У нас есть прицел на 2024 год, на следующие президентские выборы. И я вам скажу, это как большая идея, которая заставляет тебя делать больше, чем ты бы делал, если бы не было такой цели. Потому что электронные выборы - это сумасшедшая ответственность", - сказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью изданию "Новое время", опубликованном 12 ноября.

Он отметил, что с учетом мировых трендов очевидно, что электронные выборы – "только вопрос времени".

"У нас была идея сделать пилот, возможно, параллельный цифровой избирательный округ. Но нам досталась в ужасном состоянии IT-инфраструктура - дырявые реестры, проблемы с кибербезопасностью. Поэтому мы не решились делать это сейчас, а максимально инвестируем, вкладываем время и усилия для того, чтобы построить информационные системы и защитить их", - рассказал Федоров.

По его словам, кроме вопроса кибербезопасности и ментальной готовности населения к электронным выборам, остается еще сложность работы с реестрами. "У нас нет ни одного реестра, в котором есть полная, качественная информация об украинцах", - признал вице-премьер.

Выборы президента Украины и Верховной Рады прошли в 2019 году.

Местные выборы состоялись 25 октября 2020 года.