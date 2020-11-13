Приписки и дорисовки. Полиция Херсонщины расследует подделку избирательной документации от двух ТИК

Полиция Херсонской области начала расследование факта подделки на местных выборах документации Бехтерской сельской территориальной избирательной комиссии (ТИК) и Каховской городской ТИК.

Как сообщил в пятницу отдел коммуникации полиции Херсонской области, полицейские выяснили, что во время выборов депутатов Херсонского областного совета в избирательную документацию Бехтерской сельской ТИК и Каховской городской ТИК внесли заведомо недостоверные сведения.

Полицейские допросили в качестве свидетелей некоторых членов участковых избирательных комиссий, провели ряд технических экспертиз документов и установили факт приписок и дорисовок в протоколах о подсчете голосов.

По данному факту следователи областного главка полиции осуществляют досудебное расследование в уголовных производствах по ч. 2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации...) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия на заседании 12 ноября, рассмотрев ряд жалоб, досрочно прекратила полномочия всего состава Херсонской областной ТИК.