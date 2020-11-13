Выборы

Выборы

10:23 13.11.2020

Повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января 2021 года

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Повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января 2021 года

Повторные выборы городского головы Борисполя (Киевская обл.) назначены на 31 января 2021 года, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

На местных выборах 25 октября победил действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук (баллотировался от партии "Наш край"). Однако он умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов, от коронавирусной болезни COVID-19.

Таким образом, в городе должны состояться повторные выборы.

Сначала на сайте ЦИК появилась дата 27 декабря 2020 года.

Как сообщила гражданская сеть "Опора", Бориспольская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) приняла решение о проведении повторных выборов на пост городского головы 31 января 2021 года. Начало избирательного процесса приходится на 11 декабря 2020 года.

В соответствии с п.7 ч.1 ст.280 Избирательного кодекса Украины, ТИК принимает решение о признании выборов городского головы не состоявшимися и о назначении повторных выборов, если победитель выборов не получил мандат городского головы в порядке, установленном Кодексом, по основаниям, указанным в п.4 ч.1 и ч.4 ст.231 (в случае смерти).

Согласно ч.2 ст.195 Избирательного кодекса повторные местные выборы назначаются на последнее воскресенье 60-дневного срока со дня принятия решения об их назначении, а избирательный процесс начинается за 50 дней до дня повторных выборов.

Решение о назначении повторных местных выборов принимает соответствующая ТИК не позднее чем в десятидневный срок со дня наступления обстоятельств, предусмотренных Кодексом, для назначения таких выборов или со дня прекращения обстоятельств, послуживших основанием для прекращения избирательного процесса соответствующих местных выборов.

На выборах городского головы Борисполя 25 октября баллотировались 18 кандидатов.

Теги: #борисполь #мэр #дата #повторные_выборы

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