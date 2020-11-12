ЦИК Украины установила размер денежного залога на повторных выборах

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) определила размер денежного залога на повторных выборах, избирательный процесс которых начинается в 2020 году.

"Комиссия определила, что размер денежного залога для кандидата в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных громад с количеством избирателей до 10 тысяч), избирательный процесс которых начинается в 2020 году, составит 1000 грн за каждого кандидата", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Для кандидатов на должность главы на повторных выборах сельских, поселковых, городских голов (территориальных громад с количеством избирателей до 75 тысяч) денежный залог установлен в размере 5 тыс. грн.

Источник: https://www.cvk.gov.ua/novini/tsvk-viznachila-rozmir-groshovoi-zastavi-na-povtornih-viborah-viborchiy-protses-yakih-rozpochinaietsya-u-2020-rotsi.html