Во втором туре выборов мэра Ровно партия "Голос" поддержала кандидата "Евросолидарности"

Кандидат на должность городского головы Ровно от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк во втором туре выборов заручился поддержкой партии "Голос".

"Партия "Голос" приняла взвешенное решение поддержать кандидата в мэры Ровно Александра Третьяка во втором туре выборов", - заявила глава "Голоса" Кира Рудик, которую цитирует пресс-служба "Евросолидарности".

Она отметила современную программу развития города, которую представил Третьяк на выборах.

"Эта программа включает в себя особенно важные для нас пункты - это обновление транспортной системы, системное озеленения города, программа "Зелена стежка" и концептуальное обновление генерального плана", - сказала Рудик.

Третьяк поблагодарил коллег из "Голоса" за поддержку команды "Европейской солидарности" в Ровно.

"Надеюсь, что в городе Ровно наше сотрудничество в городском совете будет иметь очень плодотворное, тесное взаимодействие, и мы действительно сделаем город Ровно жемчужиной западного региона Украины", – подчеркнул он.

Как сообщалось, повторное голосование на выборах городского головы Ровно назначено на 22 ноября, поскольку лидер мэрской гонки - кандидат от партии "Ривне разом" Виктор Шакирзян - набрал 12411 голосов, что составило 19,84% голосов. Третьяка поддержал 10591 избиратель (16,93%).