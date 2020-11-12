Выборы

Выборы

18:11 12.11.2020

Во втором туре выборов мэра Ровно партия "Голос" поддержала кандидата "Евросолидарности"

1 мин читать
Во втором туре выборов мэра Ровно партия "Голос" поддержала кандидата "Евросолидарности"

Кандидат на должность городского головы Ровно от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк во втором туре выборов заручился поддержкой партии "Голос".

"Партия "Голос" приняла взвешенное решение поддержать кандидата в мэры Ровно Александра Третьяка во втором туре выборов", - заявила глава "Голоса" Кира Рудик, которую цитирует пресс-служба "Евросолидарности".

Она отметила современную программу развития города, которую представил Третьяк на выборах.

"Эта программа включает в себя особенно важные для нас пункты - это обновление транспортной системы, системное озеленения города, программа "Зелена стежка" и концептуальное обновление генерального плана", - сказала Рудик.

Третьяк поблагодарил коллег из "Голоса" за поддержку команды "Европейской солидарности" в Ровно.

"Надеюсь, что в городе Ровно наше сотрудничество в городском совете будет иметь очень плодотворное, тесное взаимодействие, и мы действительно сделаем город Ровно жемчужиной западного региона Украины", – подчеркнул он.

Как сообщалось, повторное голосование на выборах городского головы Ровно назначено на 22 ноября, поскольку лидер мэрской гонки - кандидат от партии "Ривне разом" Виктор Шакирзян - набрал 12411 голосов, что составило 19,84% голосов. Третьяка поддержал 10591 избиратель (16,93%).

Теги: #голос #евросолидарность #ровно #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Более половины украинцев уверены, что выборы в местные органы власти никак не повлияют на жизнь их города или села - опрос

43,5% украинцев готовы проголосовать во втором туре выборов

Второй тур выборов мэра Черновцов назначен на 29 ноября – ЦИК

В Одессе СБУ предотвратила массовую фальсификацию выборов мэра

В Одессе СБУ предотвратила массовую фальсификацию выборов мэра

Задержка подсчета голосов на местных выборах в Украине обусловлена обжалованием в судах и повторным подсчетом – ЦИК

Во втором туре выборов городского головы Полтавы встретятся экс-мэр и выдвиженец "Слуги народа"

Центризбиркому осталось получить результаты выборов 90 голов - сайт ЦИК

Центризбиркому осталось получить результаты выборов 90 глав громад

"Будет "переть плугом" ради решения проблем львовян". Порошенко призвал поддержать Синютку на выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

Дебаты между кандидатами в мэры Дрогобыча не состоялись: пришел только Кучма

Более половины украинцев уверены, что местные выборы не повлияют на жизнь их города или села

Подавляющее большинство украинцев не участвовали в инициированном Зеленским опросе

Садовый хочет подать в суд из-за "карантина выходного дня", Синютка требует созвать комиссию по ЧС

Выборы мэра Одессы: СБУ нашла в офисе Голубова поддельные бюллетени с отметками за Скорика - СМИ

В Броварах на 22 ноября назначено повторное голосование на выборах мэра – ЦИК

Филатов уступает Краснову накануне второго тура выборов мэра Днепра - опрос

Настроения избирателей Днепра перед вторым туром выборов мэра

Мэр Кропивницкого заболел COVID-19

В Раду уверенно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина"

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА