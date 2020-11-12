Выборы

Выборы

17:54 12.11.2020

Дебаты между кандидатами в мэры Дрогобыча не состоялись: пришел только Кучма

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Дебаты между кандидатами в мэры Дрогобыча не состоялись: пришел только Кучма

Теледебаты между кандидатами на пост городского головы Дрогобычской городской громады (Львовская обл.) Тарасом Кучмой и Андреем Веселым, запланированные на 11 ноября, не состоялись: студию UA: Львов посетил только Кучма.

"Дебаты - это когда присутствуют два кандидата. (...) Поскольку господин Веселый считал, что его "пытались затащить в студию", дебаты не получились", - написал Кучма на странице в Facebook после программы "Избирательный округ. Дебаты".

Он ответил на вопросы граждан "относительно ситуации с мусором, коронавирусом, развитием города и Дрогобычской ОТГ".

За несколько часов до ток-шоу кандидат Веселый опубликовал пост в Facebook, в котором отметил, что отказался от участия в дебатах "не из юридических соображений, а из-за того, что выборы в Дрогобычской ОТГ - это дискуссия о том, каким должно быть будущее Дрогобычского района". По его мнению, такие дебаты следует проводить в Дрогобычском районе, с привлечением местной громады.

Что касается дебатов между кандидатами на пост городского головы Львова Андреем Садовым и Олегом Синюткой, запланированных на 18 ноября, то общественный вещатель по состоянию на 11-е число получил ответы об участии. Так, в письме Садового от 6 ноября говорится: "Искренне благодарен за приглашение к участию в проекте "Избирательный округ. Дебаты" в формате телевизионных дебатов. С радостью присоединюсь".

11 ноября телерадиокомпания получила письмо от пресс-службы Синютки, где сказано, что в предыдущем письме от 4-го числа указывалось, что кандидат "безусловно заинтересован принять участие в таком проекте".

Как известно, повторное голосование на выборах городских голов Львова и Дрогобыча состоится 22 ноября.

Теги: #львов #дебаты #дрогобыч

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