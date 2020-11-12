Выборы

Выборы

14:58 12.11.2020

Садовый хочет подать в суд из-за "карантина выходного дня", Синютка требует созвать комиссию по ЧС

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Садовый хочет подать в суд из-за "карантина выходного дня", Синютка требует созвать комиссию по ЧС

Народный депутат Украины, кандидат на пост мэра Львова от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка недоумевает из-за идеи городского головы Андрея Садового обратиться в суд в связи с решением Кабинета министров о карантине "выходного дня" и считает целесообразным провести заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Городской власти необходимо предпринять конкретные шаги для решения ситуации. Первое. Львовский городской голова должен созвать комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и на ней решить, какая именно эпидемиологическая ситуация во Львове? И нужно ли в нашем городе вводить "карантин выходного дня"?" – написал Синютка на странице в Facebook в четверг.

Вторым необходимым шагом он считает проведение сессии Львовского городского совета для утверждения решений комиссии.

"Я лично, "Европейская солидарность" как партия, месяцами предлагаем простой путь: нужно провести массовое тестирование львовян, отправить людей с положительным тестом на самоизоляцию и позволить предпринимателям работать", - озвучил свою инициативу Синютка.

Намерения Садового обратиться в суд из-за решения Кабмина он назвал пиаром и очковтирательством накануне второго тура выборов, так как, по его мнению, "и ребенку понятно, что решение суда придется ждать месяцами".

В свою очередь, Садовый сообщил, что Львовская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не будет принимать никаких решений, которые могут повредить городу.

"Карантин выходного дня лишит доходов около 50 тысяч владельцев и работников малого и среднего бизнеса. А еще есть их семьи. То, что такие непоследовательные действия не повлияют на эпидемиологическую ситуацию, понятно уже всем", – написал Садовый в Facebook.

По его словам, на выходных будет работать Центр поддержки предпринимательства по телефону горячей линии города 1580, "будем консультировать предпринимателей в случае возникновения недоразумений". Также власти Львова "формируют юридические группы, которые будут предоставлять оперативную помощь".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 11 ноября ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.

Садовый считает "ерундой" введение карантина "выходного дня" и заявляет, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут.

Позднее он заявил, что Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина.

Во Львове второй тур местных выборов состоится 22 ноября. За пост мэра будут бороться Садовый (получил 91131 голос, или 40,09%) и Синютка (70682 голоса, или 31,1%).

 

Теги: #львов #коронавирус #садовый #синютка

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