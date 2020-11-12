Второй тур выборов мэра Черновцов назначен на 29 ноября – ЦИК

Повторное голосование на выборах городского головы Черновцов назначено на 29 ноября, сообщает Центральная избирательная комиссия.

"Черновицкая городская ТИК сегодня установила результаты выборов городского головы и назначила повторное голосование на 29 ноября", - говорится в сообщении ЦИК на странице в Facebook.

В Центризбиркоме пока не указали, кто из 14 кандидатов вышел во второй тур.

Кроме того, по информации ЦИК, Киевская областная ТИК установила результаты выборов депутатов Киевского областного совета.

В настоящее время из 1577 местных советов теризбиркомы установили результаты выборов в 1566 советов; из 1421 городских, поселковых и сельских голов – 1415.