Выборы

Выборы

12:50 12.11.2020

В Броварах назначено повторное голосование на выборах мэра – ЦИК

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В Броварах назначено повторное голосование на выборах мэра – ЦИК

В г.Бровары (Киевская обл.) состоится повторное голосование на выборах городского головы, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным ЦИК, действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Еднисть") получил поддержку 13798 избирателей (44,07%). На втором месте – выдвиженец от партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников (4186 голосов, или 13,37%).

Дата повторного голосования на сайте Центризбиркома на данный момент не указана.

В то же время, кандидат на пост городского головы Броваров от партии "Голос" Андрей Саук (4-е место по итогам голосования) сообщил, что 11 ноября апелляционная инстанция оставила в силе решение первой инстанции по его иску, которым выборы мэра и депутатов Броварского горсовета были признаны несостоявшимися. По словам Саука, суд обязал назначить повторные выборы городского головы Броваров и депутатов горсовета.

"Решение окончательное и обжалованию не подлежит. В городе Бровары теперь точно будут проведены повторные выборы городского головы и депутатов Броварского городского совета", - написал кандидат от "Голоса" на странице в Facebook.

Как сообщалось, мэр Броваров Сапожко заявил о попытке фальсификации выборов в связи с тем, что избирательные бюллетени и контрольные талоны были пронумерованы. По его убеждению, это позволяет установить, кто за кого голосовал. Сапожко считает причастным к этой истории своего конкурента на выборах - представителя партии "Слуга народа" Ратникова.

6 ноября Броварская городская ТИК установила результаты выборов и объявила повторное голосование на выборах мэра, поскольку ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 7 ноября кандидат от "Голоса" Саук обратился в суд.

9 ноября Киевский окружной административный суд признал несостоявшимися выборы городского головы и депутатов горсовета Броварской территориальной громады и обязал ТИК провести повторные выборы.

После этого Саук спрогнозировал, что в начале 2021 года должны состояться новые выборы городского головы Броваров и депутатов горсовета.

Броварская ТИК обжаловала решение по иску Саука в апелляционной инстанции.

Теги: #мэр #повторное_голосование #бровары

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