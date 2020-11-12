Мэр Кропивницкого заболел COVID-19

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович сообщил, что болен COVID-19, он находится в инфекционной больнице.

"Должен сообщить, что пишу из 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких. Поэтому вновь и вновь призываю всех вас - берегитесь! Помните о дистанции, средствах защиты и чистых руках!" - написал он на странице в Facebook в четверг утром.

Райкович также призвал жителей города без лишней надобности не выходить из дома и поблагодарил медиков за работу.

"А я выполняю все назначения врача и надеюсь, что пробуду здесь недолго! Крепкого всем здоровья!" - добавил Райкович.

В Кировоградской области за сутки у 141 человека выявили коронавирус, два человека умерли.

Действующий мэр Кропивницкого Райкович (выдвиженец партии "Пропозиция") получил 53,53% голосов избирателей на местных выборах. В начале ноября территориальная избирательная комиссия признала его избранным городским головой.