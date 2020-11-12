Выборы

Выборы

11:11 12.11.2020

Мэр Кропивницкого заболел COVID-19

1 мин читать
Мэр Кропивницкого заболел COVID-19

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович сообщил, что болен COVID-19, он находится в инфекционной больнице.

"Должен сообщить, что пишу из 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких. Поэтому вновь и вновь призываю всех вас - берегитесь! Помните о дистанции, средствах защиты и чистых руках!" - написал он на странице в Facebook в четверг утром.

Райкович также призвал жителей города без лишней надобности не выходить из дома и поблагодарил медиков за работу.

"А я выполняю все назначения врача и надеюсь, что пробуду здесь недолго! Крепкого всем здоровья!" - добавил Райкович.

В Кировоградской области за сутки у 141 человека выявили коронавирус, два человека умерли.

Действующий мэр Кропивницкого Райкович (выдвиженец партии "Пропозиция") получил 53,53% голосов избирателей на местных выборах. В начале ноября территориальная избирательная комиссия признала его избранным городским головой.

Теги: #кропивницкий #мэр #коронавирус

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Частные лаборатории проводят около 12 тыс. ПЦР-тестирований в сутки – замминистра здравоохранения

Зеленский и Ермак со вторника находятся в больнице, у них легкие симптомы COVID-19 – пресс-секретарь президента

Больше половины французов нарушают режим самоизоляции, действующий в стране с 30 октября - опрос

Каждый шестой депутат Рады заболел COVID-19 - СМИ

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 11 057 заболевших COVID-19 – Степанов

Зеленский и Ермак из-за коронавируса госпитализированы в "Феофанию"

Число заражений COVID-19 в мире превысило 52 млн, жертв - 1,28 млн - университет Джонса Хопкинса

Вакцина от коронавируса поступит в Украину в конце первого квартала 2021 года – Степанов

Испания вводит ограничения на въезд из стран с высоким числом заражений COVID-19

В Европе темпы распространения COVID-19 остаются высокими

ПОСЛЕДНЕЕ

Настроения избирателей Днепра перед вторым туром выборов мэра

В Раду уверенно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина"

Обновленная Черновицкая ТИК работает в круглосуточном режиме – ЦИК

В Одессе СБУ предотвратила массовую фальсификацию выборов мэра

Задержка подсчета голосов на местных выборах в Украине обусловлена обжалованием в судах и повторным подсчетом – ЦИК

Во втором туре выборов городского головы Полтавы встретятся экс-мэр и выдвиженец "Слуги народа"

Самому старшему 82 года, самой младшей - 20. "Опора" проанализировала состав нового Киевсовета

Разная подсудность. Суд вернул истцу заявление об отмене результатов опроса Зеленского

Садовый в последний день подтверждения участия в дебатах приглашает Синютку к дискуссии

Центризбиркому осталось получить результаты выборов 90 глав громад

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА