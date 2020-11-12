Выборы

Выборы

10:57 12.11.2020

В Раду уверенно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина"

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В Раду уверенно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина"

Четыре политические партии преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-3 ноября 2020 года.

Согласно данным исследования, в парламентском рейтинге на сегодняшний день лидирует партия "Слуга народа", которую готовую поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Так, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы отдать голоса 17,1%, партию "Европейская солидарность" - 15,4%, ВО "Батькивщина" - 8,0%, "За майбутнє" - 4,5%, партию "Сила и честь"- 4,3%, "Радикальную партию Ляшко" - 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,7%, "Голос" - 3,6%, ВО "Свобода"- 3,5%, "Партию Шария" - 3 4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,1%.

Рейтинг других политических сил - менее 3%.

В соцопросе отмечается, что "Слуга народа" сохраняет сильные позиции в южных регионах. "ОПЗЖ" имеет преимущество в юго-восточных, "Батькивщина" - центрально-западных, "Евросолидарность" - в западных и в Киеве, а "За майбутнє" - в западных.

В то же время за "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Голос" и "Партию Шария" чаще голосуют жители городов, а партии "Батькивщина", "За майбутнє", "Радикальная партия Ляшко" имеют высокую поддержку среди жителей сельских территорий. В политсиле "Слуга народа" электорат относительно равномерно распределен по типу поселения.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Теги: #партии #опрос #рада

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