Выборы

Выборы

09:55 12.11.2020

Обновленная Черновицкая ТИК работает в круглосуточном режиме – ЦИК

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Обновленная Черновицкая ТИК работает в круглосуточном режиме – ЦИК

Центральная избирательная комиссия на заседании 11 ноября внесла изменения в состав Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии, которая работает практически в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба ЦИК.

По состоянию на вечер 11 ноября Черновицкой городской ТИК оставалось осуществить повторный подсчет голосов на 6 участках по выборам депутатов областного совета.

В ЦИК напомнили, что при приеме избирательных документов от участковых избиркомов Черновицкая городская ТИК решила повторно подсчитать голоса избирателей, в частности, на 20 избирательных участках по выборам депутатов Черновицкого областного, районного и городского совета, а также городского головы Черновцов.

Для оказания организационно-методической и юридической помощи этой комиссии при установлении результатов местных выборов ЦИК направила сотрудников секретариата Центризбиркома.

"ТИК решила учесть сведения протоколов о подсчете голосов избирателей на остальных из 20 избирательных участках по выборам депутатов районного совета, городского совета и выборов городского головы, что позволило установить итоги голосования по выборам депутатов Черновицкого районного совета, результаты голосования и выборов соответственно выборов Черновицкого городского головы и депутатов Черновицкого городского совета. Таким образом, по состоянию на 20 часов (11 ноября - ИФ) остается осуществить повторный подсчет голосов на 6 участках по выборам депутатов областного совета", - сообщила пресс-служба ЦИК.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия обязала Черновицкую городскую ТИК до конца суток 11 ноября установить итоги голосования по выборам в Черновцах и области. Не позднее 10:00 12 ноября Черновицкая городская ТИК должна направить в ЦИК информацию о выполнении данного постановления.

Теги: #работа #черновцы #цик #тик

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