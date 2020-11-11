В Одессе СБУ предотвратила массовую фальсификацию выборов мэра

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили поддельную избирательную документацию, которую хотели использовать для фальсификации во время голосования во втором туре выборов мэра Одессы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, что использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей.

"Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к избирательной махинации", - говорится в сообщении.

Документирование противоправной деятельности проводится правоохранителями в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования).

Как сообщалось, повторные выборы городского головы Одессы назначены на 15 ноября. Во втором туре примут участие действующий мэр Геннадий Труханов (выдвиженец партии "Доверяй делам") и кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Николай Скорик.