Выборы

Выборы

20:01 11.11.2020

Задержка подсчета голосов на местных выборах в Украине обусловлена обжалованием в судах и повторным подсчетом – ЦИК

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Задержка подсчета голосов на местных выборах в Украине обусловлена обжалованием в судах и повторным подсчетом – ЦИК

Центральная избирательная комиссия констатирует, что задержка с подсчетом голосов избирателей на местных выборах в некоторых громадах произошла из-за обжалования результатов в судах, а также из-за повторного подсчета.

"Еще не установлены результаты выборов депутатов 2 областных, 2 районных, 5 городских, 2 поселковых советов и 6 городских и одного поселкового голов. Задержка обусловлена двумя причинами: многочисленными обжалованиями субъектами избирательного процесса результатов выборов в судах и проведением территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках", - сообщила пресс-служба ЦИК в среду вечером.

По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий, на данный момент установлены результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов и около 99,51% – сельских, поселковых и городских голов.

Что касается неустановленных результатов. Из-за судебных обжалований Марганецкая городская ТИК (Днепропетровская обл.) не установила результаты выборов городского головы, а Криворожская городская ТИК - депутатов городского совета и городского головы. Овручская городская ТИК (Житомирская обл.) и Каменская городская ТИК (Черкасская обл.) до сих пор не установили результаты выборов депутатов горсовета и городского головы из-за судебных решений о повторном подсчете голосов избирателей и составлении уточненных протоколов о подсчете голосов соответственно.

Повторный подсчет голосов по решению суда стал причиной задержки установления результатов выборов депутатов поселкового совета и поселкового головы Коцюбинской поселковой ТИК (Киевская обл.), а также депутатов поселкового совета Калиновской поселковой ТИК (Киевская обл.).

Васильковская городская ТИК (Киевская обл.) и Черновицкая городская ТИК должны установить итоги и результаты местных выборов (депутатов городских советов и городских голов) в среду до конца дня. Следовательно, из-за этого пока не установлены результаты выборов депутатов Киевского и Черновицкого областных советов, а также Обуховского и Черновицкого райсоветов.

"Все проблемные ситуации находятся на контроле Центральной избирательной комиссии. Комиссия принимала и продолжает предпринимать в пределах своих полномочий все возможные меры для скорейшего установления результатов местных выборов", - подчеркнули в ЦИК.

В частности, для налаживания полноценной работы по установлению итогов и результатов местных выборов к Черновицкой городской ТИК направили группу сотрудников секретариата Центризбиркома, а саму ТИК обязали до 24 часов 11 ноября установить соответствующие итоги и результаты.

В ЦИК напомнили, что они не устанавливают результаты местных выборов. Согласно Избирательному кодексу Украины, это делают соответствующие территориальные избирательные комиссии и не позднее чем на пятый день после дня установления официально обнародуют такие данные в СМИ.

"Таким образом размещенные на официальном веб-сайте ЦИК результаты местных выборов нельзя считать официальными, они носят исключительно информационный характер", - обратили внимание в Центризбиркоме.

Теги: #подсчет #цик #выборы

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