Самому старшему 82 года, самой младшей - 20. "Опора" проанализировала состав нового Киевсовета

Гражданская сеть "Опора" проанализировала новый состав Киевского городского совета, указанный в постановлении Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

Большинство новоизбранных депутатов Киевсовета составляют мужчины - их 82. Женщин-депутатов в новом совете 38. По единым партийным спискам в Киевсовет прошли 33 мужчины и 22 женщины, в территориальных избирательных округах избиратели отдали свои голоса за 49 мужчин и 16 женщин.

Что касается партийности нового депутатского состава, то 73 человека имеют членство в разных политических силах: 28 новых депутатов - члены "Европейской солидарности", 14 - партии "Еднисть Александра Омельченко", 13 - "УДАРа Виталия Кличко", 10 - ВО "Батькивщина", 7 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", один - партии "Слуга народа". Беспартийных на данный момент насчитывается 47 человек.

В то же время Киевсовет сформировали представители 7 политических сил: "Европейская солидарность" (31 мандат), "УДАР" (30), "Еднисть Александра Омельченко" (14), ОПЗЖ (12), "Слуга народа" (12), ВО "Батькивщина" (12) и "Голос" (9 мандатов).

Как показывает анализ "Опоры", более трети депутатов Киевсовета, избранных на местных выборах 25 октября, уже имеет опыт депутатской деятельности. Так, 46 депутатов этого созыва получали депутатский мандат на местных выборах 2015 года.

Самому старшему новоизбранному депутату Киевсовета исполнилось 82 года, самой младшей - 20 лет. Больше всего депутатов в возрастных категориях 40-49 лет (48 человек) и 30-39 лет (45 человек). В категории 50-59 лет - 14 депутатов, 20-29 лет - 8 депутатов, 60-69 лет - 4 депутата, старше 70 лет - один депутат.