Садовый в последний день подтверждения участия в дебатах приглашает Синютку к дискуссии

Действующий мэр Львова Андрей Садовый все еще надеется на встречу со своим оппонентом - кандидатом на пост городского головы от партии "Европейская солидарность" Олегом Синюткой - в рамках участия в дебатах на "Суспильном" (UA: Львов).

"Я готов к дискуссии с оппонентами относительно будущего развития Львова. (...) Если у вас есть ко мне вопросы, вы можете прийти и задать мне их прямо в глаза. 18 ноября. Общественное телевидение. До встречи", - сказал Садовый Синютке в видеообращении в соцсети Facebook в среду.

В сообщении к видео он отметил, что 11 ноября - последний день, когда участники дебатов на "Суспильном" должны подтвердить свое участие.

"Я категорически против проведения дебатов на каком-либо частном медиа. За последние полгода мы все увидели качество работы телеканалов ваших однопартийцев. Извините, но это уровень российской пропаганды. Олег Михайлович, примите приглашение от Суспильного и расскажите в прямом эфире о городе, в котором так хотите жить", - обратился Садовый.

Как сообщалось, во Львове второй тур местных выборов состоится 22 ноября. За пост мэра будут бороться Садовый (получил 91131 голос, или 40,09%) и Синютка (70682 голоса, или 31,1%).

Синютка настаивает на том, что участие в дебатах на UA: Львов должны оплатить кандидаты. В то же время общественный вещатель не согласен с такой позицией, охарактеризовав свой проект как собственный формат, участие в котором не оплачивается за счет избирательных фондов.

Садовый заявил, что готов к участию в дебатах на площадке UA: Львов на условиях общественного вещателя.