Конституционное представление о нелегитимности указов президента о назначении членов НКРЭКУ

Итоги местных выборов - изменение политического ландшафта и старт нового политического цикла в Украине
"Будет "переть плугом" ради решения проблем львовян". Порошенко призвал поддержать Синютку на выборах
На выборах в Раду ОПЗЖ готовы были поддержать 22,1% украинцев, "Слугу народа" - 20,6%, "Евросолидарность" - 16%
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 33,3% украинцев, у Порошенко 17,3%, Тимошенко 11,1%, Бойко 10,5%
И.Геращенко призывает "Голос" поддержать кандидатов в мэры от "Евросолидарности" во втором туре виборов
"Слуга народа" ожидает справедливого приговора для задержанного на взятке новоизбранного главы Воловецкой ОТГ
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