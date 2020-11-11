ЦИК должна самостоятельно установить результаты выборов на проблемных участках - КИУ

Центральная избирательная комиссия должна взять на себя подсчет голосов по результатам выборов в "проблемных" территориальных громадах, считает аналитик Комитета избирателей Украины (КИУ) Денис Рыбачок.

"По мнению Комитета избирателей, сейчас крайне важно прекратить все манипуляции, связанные с установлением результатов выборов. Как это можно сделать? Мы считаем, что в ситуацию должна вмешаться Центральная избирательная комиссия и самостоятельно установить результаты выборов в проблемных громадах", - сказал Рыбачок на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его словам, такие полномочия ЦИК предусмотрены Избирательным кодексом.

"Есть ч. 6 ст. 205 Избирательного кодекса, которая четко говорит, что в случае, если территориальная избирательная комиссия не установила в порядок и в сроки, предусмотренные Избирательным кодексом, результаты соответствующих местных выборов, то в такой ситуации результаты местных выборов может установить непосредственно ЦИК", - напомнил аналитик.

Он отметил, что ЦИК может получить всю необходимую избирательную документацию.

По словам Рыбачка, политтехнологические игры с подсчетом голосов на местных выборах серьезно затянулись, и то, что даже в больших городах до сих пор нет результатов выборов, – это ненормально.