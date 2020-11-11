Выборы

Выборы

12:29 11.11.2020

ЦИК должна самостоятельно установить результаты выборов на проблемных участках - КИУ

1 мин читать
ЦИК должна самостоятельно установить результаты выборов на проблемных участках - КИУ

Центральная избирательная комиссия должна взять на себя подсчет голосов по результатам выборов в "проблемных" территориальных громадах, считает аналитик Комитета избирателей Украины (КИУ) Денис Рыбачок.

"По мнению Комитета избирателей, сейчас крайне важно прекратить все манипуляции, связанные с установлением результатов выборов. Как это можно сделать? Мы считаем, что в ситуацию должна вмешаться Центральная избирательная комиссия и самостоятельно установить результаты выборов в проблемных громадах", - сказал Рыбачок на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его словам, такие полномочия ЦИК предусмотрены Избирательным кодексом.

"Есть ч. 6 ст. 205 Избирательного кодекса, которая четко говорит, что в случае, если территориальная избирательная комиссия не установила в порядок и в сроки, предусмотренные Избирательным кодексом, результаты соответствующих местных выборов, то в такой ситуации результаты местных выборов может установить непосредственно ЦИК", - напомнил аналитик.

Он отметил, что ЦИК может получить всю необходимую избирательную документацию.

По словам Рыбачка, политтехнологические игры с подсчетом голосов на местных выборах серьезно затянулись, и то, что даже в больших городах до сих пор нет результатов выборов, – это ненормально.

Теги: #результаты #цик #киу #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Секретарь СНБО просит ЦИК немедленно установить и обнародовать результаты местных выборов

"Будет "переть плугом" ради решения проблем львовян". Порошенко призвал поддержать Синютку на выборах

Секретарь СНБО обращает внимание ЦИК на необходимость немедленно установить и обнародовать результаты местных выборов

Введение "карантина выходного дня" может негативно сказаться на явке во втором туре местных выборов - КИУ

Введение "карантина выходного дня" может негативно сказаться на явке во втором туре выборов - КИУ

И.Геращенко призывает "Голос" поддержать кандидатов в мэры от "Евросолидарности" во втором туре виборов

"Опора" разработала новое приложение "Выборы 2020"

"Опора" разработала новое приложение "Выборы 2020"

ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК до полуночи 11 ноября установить результаты выборов

ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК до полуночи 11 ноября установить результаты выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

Конституционное представление о нелегитимности указов президента о назначении членов НКРЭКУ

На выборах в Раду ОПЗЖ готовы были поддержать 22,1% украинцев, "Слугу народа" - 20,6%, "Евросолидарность" - 16%

За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 33,3% украинцев, у Порошенко 17,3%, Тимошенко 11,1%, Бойко 10,5%

"Слуга народа" ожидает справедливого приговора для задержанного на взятке новоизбранного главы Воловецкой ОТГ

Общественно-политические ориентации населения Украины: октябрь 2020

Труханов выигрывает в Одессе без особых проблем и с солидным отрывом - мнение

Мэр Черкасс Бондаренко заболел COVID-19

Суд обязал Броварскую ТИК повторно провести местные выборы, ТИК обжалует это решение

В селах и городках Украины партии затруднялись с решением гендерной квоты на местных выборах – отчет

Рада на следующей неделе может принять законопроект о передаче громадам земель госсобственности за пределами населенных пунктов

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА