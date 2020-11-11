И.Геращенко призывает "Голос" поддержать кандидатов в мэры от "Евросолидарности" во втором туре виборов

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко просит о публичной поддержке со стороны партии "Голос" кандидатов на пост городских голов от "Евросолидарности", которые будут участвовать в повторном голосовании (так называемый второй тур выборов).

"Ждем публичную поддержку коллег по идеологическому демократическому лагерю, в том числе от "Голоса". Как сопредседатель фракции "ЕС" обращаюсь к главе партии "Голос" Кире Рудик с призывом публично поддержать наших кандидатов на должности городских голов Львова - Олега Синютку, Ровно - Александра Третяка и Сум - Вадима Акперова", - написала Геращенко на странице в Facebook в среду.

При этом она отметила, что "Евросолидарность", в том числе лидер партии Петр Порошенко, поддерживают кандидата от "Голоса" Виктора Евпака, который вышел во второй тур выборов городского головы Черкасс.

В то же время Геращенко обратила внимание, что партия "Слуга народа" заявила о договоренности с "Голосом" относительно поддержки своих кандидатов, вышедших во второй тур местных выборов.