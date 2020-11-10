Мэр Черкасс Бондаренко заболел COVID-19

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Коронавирус не обошел стороной и меня - тест, который я сдал в третьей черкасской городской больнице, подтвердил, что есть, "плюсовый", - рассказал Бондаренко в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook во вторник.

"Чувствую себя нормально, с четверга я нахожусь на изоляции, как сдал (тест). Работаю дистанционно с документами", - уточнил он.

Как сообщалось, в Черкассах на 22 ноября назначено повторное голосование на выборах городского головы. Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Бондаренко (от партии "За майбутнє") отдали голоса 24179 избирателей (37,6%). Его конкурента – выдвиженца от партии "Голос" Виктора Евпака - поддержали 12311 избирателей (19,14%).