Суд обязал Броварскую ТИК повторно провести местные выборы, ТИК обжалует это решение

Киевский окружной административный суд решением от 9 ноября признал несостоявшимися выборы городского головы и депутатов городского совета Броварской территориальной громады (Киевская обл.) и обязал территориальную избирательную комиссию (ТИК) провести повторные выборы.

Как сообщила гражданская сеть "Опора", ТИК будет обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

6 ноября Броварская городская ТИК установила результаты выборов и объявила повторное голосование на выборах мэра, поскольку ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 7 ноября кандидат на пост городского головы от партии "Голос" Андрей Саук обратился в суд. Ранее в жалобе в ТИК он указывал на нарушение норм Избирательного кодекса Украины о тайне голосования и равном избирательном праве, а также требовал от комиссии признать местные выборы в Броварах несостоявшимися и назначить повторные выборы.

Киевский окружной админсуд рассмотрел иск кандидата в ТИК и признал выборы городского головы и депутатов Броварской территориальной громады несостоявшимися. Суд также отменил постановление Броварской городской ТИК о назначении повторного голосования по выборам городского головы, обязал ТИК Броварского района повторно провести выборы головы и депутатов громады в соответствии со статьей 280 Избирательного кодекса (выборы признаны несостоявшимися).

О решении суда Саук написал на странице в Facebook и выложил фотокопию части определения.

Впоследствии он объяснил, что на выборах было нарушено право на тайное голосование. "Все бюллетени были пронумерованы и можно было отследить ваш голос", - написал Саук в Facebook.

По его словам, в начале 2021 года должны состояться новые выборы городского головы и депутатов горсовета.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу: по информации "Опоры", во время судебного заседания Броварская ТИК сообщила, что будет обжаловать решение по иску Саука в апелляционной инстанции.

Как сообщалось, действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Еднисть") заявил о попытке фальсификации выборов в связи с тем, что избирательные бюллетени и контрольные талоны были пронумерованы. По его убеждению, это позволяет установить, кто за кого голосовал. Сапожко считает причастным к этой истории своего конкурента на выборах - представителя партии "Слуга народа" Дмитрия Ратникова.