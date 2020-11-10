Рада на следующей неделе может принять законопроект о передаче громадам земель госсобственности за пределами населенных пунктов

Законопроект №2194 о передаче государственных земель за пределами населенных пунктов (кроме земель, где размещаются объекты госсобственности) в коммунальную собственность территориальных громад будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении на следующей неделе, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Если мы говорим о законопроекте №2194, который стоит в повестке дня на следующую неделю, первоочередная задача передать земли за пределами населенных пунктов в распоряжение громад. Ни у кого нет сомнения, что это необходимо сделать, и это нужно было сделать давно. Есть указ президента от 15 октября, мы ожидаем завтра, или на ближайшие заседания правительства, вынесения соответствующего решения Кабмина во исполнение указа и реализации его Госгеокадастром. Но для полной картины необходимо принять законопроект №2194", - сказал он на конференции USAID по аграрному и сельскому развитию "Инсайты земельной реформы. Вопросы на повестке дня" во вторник.

По словам первого заместителя руководителя Всеукраинской ассоциации общин Ивана Фурсенко, законопроект №2194 открывает перед громадами возможность самостоятельно планировать развитие собственных территорий в пределах и за пределами населенных пунктов в интересах и с участием местного бизнеса и населения.

"Закон позволит громадам определять допустимое целевое назначение земель на основании единой комплексной документации, устанавливать границы между территориями громад и утверждать детальные планы территории за пределами населенных пунктов", - прокомментировал Фурсенко.

Кроме того, законопроект №2194 предусматривает пересмотр функций Госгеокадастра в части распоряжения землями сельхозназначения, так, ведомство превратится в сервис-ориентированную службу для ведения Государственного земельного кадастра и обеспечения функционирования Национальной инфраструктуры геопространственных данных.

"Контрольные полномочия Госгеокадастра будут переданы местным советам и областным государственным администрациям, контрольные полномочия по соблюдению экологического законодательства в сфере земельных отношений сохранит Госэкоинспекция. Также отменяются государственная экспертиза землеустроительной документации и согласования почти всех видов документации по землеустройству", - пояснил первый заместитель главы Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко.

По данным опроса проекта USAID "Поддержка аграрного и сельского развития", 23% малых и средних агропредприятий в течение последних двух лет сталкивались с коррупцией во время прохождения связанных с землей административных процедур.

Законопроектом №2194 также предлагается отмена части разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству, внедрение контроля документации по землеустройству через общественную экспертизу/рецензирование, предоставление ведомостей документации по землеустройству статуса публичных, открытых и общедоступных данных, интеграция и унификация землеучредительной, топографо-геодезической и картографической деятельности, внедрение страхования ответственности исполнителей робот по землеустройству и снижение стоимости работ по проведению землеустройства и их длительности по времени.