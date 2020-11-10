Выборы

Выборы

12:19 10.11.2020

Съезд "Слуги народа" пройдет ориентировочно в январе 2021 года

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Съезд "Слуги народа" пройдет ориентировочно в январе 2021 года

Съезд партии "Слуга народа" состоится ориентировочно в январе 2021 года, сообщил глава политической силы Александр Корниенко.

"У нас запланирован приблизительно в январе съезд. Почему? Потому что у нас впереди довыборы по трём округам в Верховную Раду - потенциально, по двум – точно", - сказал Корниенко на совместной пресс-конференции с главой фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией во вторник в Киеве.

По его словам, народный депутат из фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович (избран мэром Надворной в Ивано-Франковской области - ИФ) уже заявил, что досрочно сложит полномочия народного депутата.

"Также есть господин Требушкин (внефракционный депутат Руслан Требушкин - ИФ), который, насколько я понимаю, выражает желание пойти в мэры (Покровска Донецкой области – ИФ)... и есть вероятность, что в Херсоне наш народный депутат (Игорь Колыхаев - ИФ) выиграет выборы мэра", - пояснил он.

По словам политика, на съезде будут выбраны кандидаты в народные депутаты от партии, которые будут баллотироваться на довыборах в Раду.

Он также напомнил, что согласно законодательству, промежуточные выборы проводятся в последнее воскресенье марта или в последнее воскресенье октября.

Теги: #рада #съезд #слуга_народа #довыборы

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