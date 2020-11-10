Выборы

Выборы

11:23 10.11.2020

Результаты выборов городских голов установлены в семи областях Украины - сайт ЦИК

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Результаты выборов городских голов установлены в семи областях Украины - сайт ЦИК

Центральная избирательная комиссия располагает данными о победителях выборов всех городских голов в семи областях Украины.

Согласно данным на сайте ЦИК во вторник утром, соответствующие результаты установлены в Винницкой области (18 городских голов), Кировоградской (12) и Луганской (4).

Также известно о всех победителях выборов городских голов в Волынской (10 мэров, в Луцке назначено повторное голосование), Донецкой (17, в Славянске и Краматорске - повторное голосование), Львовской (37, во Львове и Дрогобыче - повторное голосование) и Черкасской областях (15, в Черкассах - повторное голосование).

Кроме того, на сайте ЦИК есть данные о результатах выборов мэра Киева.

В некоторых областях осталось получить данные по одному населенному пункту.

По состоянию на утро вторника установлены результаты выборов 1281 голов (из 1421): 304 - городских, 399 - поселковых и 578 - сельских.

Теги: #сайт #цик #выборы

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