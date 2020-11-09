Выборы

Выборы

19:36 09.11.2020

Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

1 мин читать
Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер понедельника располагает данными о 1274 победителях на выборах городских, поселковых и сельских голов (из 1421).

Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

В частности, признаны избранными 300 городских голов, 398 - поселковых и 576 - сельских.

Осталось получить результаты по выборам 132 голов (9,29%).

В то же время в некоторых областных центрах и крупных городах 15 и 22 ноября состоится повторное голосование (на данный момент известно о 14 таких городах), а в Борисполе (Киевская обл.) - повторные выборы (в связи со смертью избранного мэра Анатолия Федорчука).

Кроме того, признаны избранными 29038 депутатов местных советов из 43122.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Теги: #данные #сайт #цик #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Назначенная монобольшинством Зеленского ЦИК не может руководить избирательным процессом и выполнять функции – Турчинов

Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

Нардепом на промежуточных выборах в округе №208 избран Анатолий Гунько - ЦИК

Центризбиркому осталось получить около 9% данных по выборам голов в Украине

Нардепом на промежуточных выборах в округе №208 избран Анатолий Гунько - ЦИК

Назначенная монобольшинством Зеленского ЦИК не в состоянии руководить избирательным процессом и выполнять свои функции – Турчинов

Кивалов обжалует решение Малиновской ТИК по голосованию на выборах мэра Одессы и горсовета

"Евросолидарность" заявила о фальсификациях при установлении результатов местных выборов

"Евросолидарность" заявила о фальсификациях при установлении результатов местных выборов

Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за выборов в США

ПОСЛЕДНЕЕ

"Небольшая несвоевременная проблема". Мэр Николаева заболел COVID-19

Результаты президентского опроса, проведенного 25 октября, вскоре обнародуют – "Слуга народа"

"Слуга народа" обжалует в суде результаты выборов во Львовский горсовет

Второй тур выборов мэра Бердянска назначен на 22 ноября – "Опора"

Одесская областная ТИК не объявила результаты: компьютерный вирус уничтожил протокол

Кернеса официально зарегистрировали мэром Харькова

Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 27 декабря - ЦИК

Центризбиркому осталось получить около 20% данных по выборам голов в Украине

"Обойдемся общением". Садовый ждет Синютку на теледебатах

Кличко поздравил Байдена с победой, надеется на прогресс отношений между странами

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА