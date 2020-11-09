Выборы

Выборы

19:33 09.11.2020

Нардепом на промежуточных выборах в округе №208 избран Анатолий Гунько - ЦИК

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Нардепом на промежуточных выборах в округе №208 избран Анатолий Гунько - ЦИК

Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины 25 октября 2020г в одномандатном избирательном округе №208, согласно которым нардепом избран Анатолий Гунько.

"Таким образом, народным депутатом Украины избран Гунько Анатолий Григорьевич, 1976 года рождения, образование высшее, директор ООО "Гильдия права", проживает в городе Бровары Броварского района Киевской области, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуг народа". За него проголосовало 21 245 избирателей, что составляет почти 33% от числа избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении ЦИК, обнародованном в понедельник вечером.

Теги: #цик

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