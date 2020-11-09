"Небольшая несвоевременная проблема". Мэр Николаева заболел COVID-19

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что у него диагностированы COVID-19 и пневмония. Он будет работать дистанционно, но обещает оперативно решать вопросы с теплоснабжением.

"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден пойти на самоизоляцию", - написал Сенкевич на странице в Facebook в понедельник.

Относительно отопления, по его словам, силами коммунального предприятия "Николаевоблтеплоэнерго" запущены все котельные, кроме одной, в микрорайоне Намыв, где осуществляется наладка оборудования и в ближайшее время состоится пуск тепла.

"Прошу всех, у кого возникли проблемы с отоплением - сообщать мне в личные сообщения на публичную страницу. Будем оперативно решать эти вопросы, а я немного поработаю дистанционно", - обратился мэр к жителям Николаева.

Как сообщалось, в Николаеве 22 ноября состоится повторное голосование на выборах мэра. Участие во втором туре примут Сенкевич (от партии "Пропозиция") и Владислав Чайка (от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь").