Выборы

Выборы

11:40 09.11.2020

Второй тур выборов мэра Бердянска назначен на 22 ноября – "Опора"

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Второй тур выборов мэра Бердянска назначен на 22 ноября – "Опора"

Бердянская городская территориальная избирательная комиссия определила дату повторного голосования (второй тур) на выборах городского головы Бердянска (Запорожская обл.).

Как сообщила гражданская сеть "Опора", второй тур состоится 22 ноября.

За кресло мэра будут бороться кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Свидло (заместитель директора по коммерческим вопросам ООО "Бердянская автотранспортная компания") и выдвиженец от партии "За майбутнє" Валерий Баранов (физическое лицо-предприниматель).

В настоящее время Центральная избирательная комиссия располагает сведениями о 1226 победителях на выборах городских, поселковых и сельских голов.

Теги: #бердянск #второй_тур #выборы

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