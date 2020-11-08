Выборы

Выборы

19:52 08.11.2020

Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 27 декабря - ЦИК

1 мин читать
Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 27 декабря - ЦИК

Повторные выборы городского головы Борисполя (Киевская обл.) назначены на 27 декабря, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

На выборах 25 октября победил действующий мэр Анатолий Федорчук (баллотировался от партии "Наш край"). Однако он умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов, от коронавирусной болезни COVID-19.

Таким образом, в городе должны состояться повторные выборы.

"В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандата городского головы в порядке, установленном Кодексом, по основаниям, указанным в пункте 4 части первой и части четвертой статьи 231 (в случае смерти)", - разъяснила ранее глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

В настоящее время ЦИК обнародовала данные об избрании 1197 голов из 1421. В 14 городах назначено повторное голосование (так называемый второй тур), в Борисполе - повторные выборы.

Теги: #борисполь #мэр #повторные_выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 27 декабря - ЦИК

Второй тур выборов мэра Черкасс состоится 22 ноября с участием нынешнего градоначальника и выдвиженца от "Голоса"

Нардеп от "Слуги народа" отказался от мандата в связи с избранием мэром

Мэр Броваров заявляет о попытке фальсификации выборов

Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

Во втором туре выборов городского головы Херсона встретятся нардеп и экс-мэр

Второй тур выборов мэра в Днепре и Кривом Роге состоится 22 ноября

Во втором туре выборов мэра Одессы встретятся Труханов и Скорик

Во втором туре выборов мэра Ужгорода примут участие действующий мэр и кандидат от "Слуги народа"

Второй тур выборов мэра Ровно состоится 22 ноября - "Опора"

ПОСЛЕДНЕЕ

Центризбиркому осталось получить около 20% данных по выборам голов в Украине

"Обойдемся общением". Садовый ждет Синютку на теледебатах

Кличко поздравил Байдена с победой, надеется на прогресс отношений между странами

Большинство закарпатцев хотят быть в составе Украины, но часть - за расширение полномочий местных советов и громад

ЦИК обнародовала данные о победителях на выборах голов в 75% населенных пунктов Украины

ЦИК просит власти должным образом обеспечить противоэпидемические мероприятия во втором туре местных выборов

Владимир Кличко поблагодарил киевлян за поддержку брата на выборах мэра столицы

В Николаевской области известны результаты выборов глав всех городских громад, в областном центре - второй тур

В "Голосе" заявляют о фальсификации со стороны Киевской областной ТИК по Фастову на выборах в Киевоблсовет

Турчинов: "Евросолидарность" - единственная политсила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА