Центризбиркому осталось получить около 20% данных по выборам голов в Украине

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер воскресенья, 8 ноября, располагает данными о победителях на выборах городских, поселковых и сельских голов в 1119 населенных пунктах из 1421.

Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

В частности, признаны избранными 256 городских голов, 342 - поселковых и 521 - сельских.

В то же время в некоторых областных центрах и крупных городах 15 и 22 ноября состоится повторное голосование (на данный момент известно о 13 таких городах).

Кроме того, признаны избранными 23159 депутатов местных советов из 43122.