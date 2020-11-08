Выборы

Выборы

17:34 08.11.2020

Центризбиркому осталось получить около 20% данных по выборам голов в Украине

1 мин читать
Центризбиркому осталось получить около 20% данных по выборам голов в Украине

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер воскресенья, 8 ноября, располагает данными о победителях на выборах городских, поселковых и сельских голов в 1119 населенных пунктах из 1421.

Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

В частности, признаны избранными 256 городских голов, 342 - поселковых и 521 - сельских.

В то же время в некоторых областных центрах и крупных городах 15 и 22 ноября состоится повторное голосование (на данный момент известно о 13 таких городах).

Кроме того, признаны избранными 23159 депутатов местных советов из 43122.

Теги: #данные #сайт #цик #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сторонники Трампа проводят демонстрации протеста по всей стране

Порошенко о выборах в США: это и есть демократия и пример, к которому мы стремимся в Украине

Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Трамп: выборы далеки от завершения

ЦИК обнародовала данные о победителях на выборах голов в 75% населенных пунктов Украины

ЦИК просит власти должным образом обеспечить противоэпидемические мероприятия во втором туре местных выборов

Трамп вновь поставил под сомнение организацию подсчета голосов на выборах

Второй тур выборов мэра Черкасс состоится 22 ноября с участием нынешнего градоначальника и выдвиженца от "Голоса"

Второй тур выборов мэра Черкасс состоится 22 ноября с участием нынешнего градоначальника и выдвиженца от "Голоса"

Нардеп от "Слуги народа" отказался от мандата в связи с избранием мэром в Ивано-Франковской области

ПОСЛЕДНЕЕ

"Обойдемся общением". Садовый ждет Синютку на теледебатах

Кличко поздравил Байдена с победой, надеется на прогресс отношений между странами

Большинство закарпатцев хотят быть в составе Украины, но часть - за расширение полномочий местных советов и громад

Владимир Кличко поблагодарил киевлян за поддержку брата на выборах мэра столицы

Нардеп от "Слуги народа" отказался от мандата в связи с избранием мэром

В Николаевской области известны результаты выборов глав всех городских громад, в областном центре - второй тур

В "Голосе" заявляют о фальсификации со стороны Киевской областной ТИК по Фастову на выборах в Киевоблсовет

Турчинов: "Евросолидарность" - единственная политсила, получившая убедительный результат во всех регионах Украины

Кулеба и Сийярто согласились перевернуть страницу, связанную с вмешательством Будапешта в украинские выборы

Мэр Броваров заявляет о попытке фальсификации выборов

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА