"Обойдемся общением". Садовый ждет Синютку на теледебатах

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что направил письмо с согласием об участии в дебатах общественному вещателю - UA: Львов, и рассчитывает на встречу со своим оппонентом - кандидатом от партии "Европейская солидарность" Олегом Синюткой.

"Мое официальное письмо с согласием принять участие в дебатах на "Суспильном" 18 ноября - уже на почте у инициаторов. Я буду", - написал Садовый на странице в Facebook.

Относительно упреков Синютки о том, что в предложении общественного вещателя содержится нарушение Избирательного кодекса, мэр отметил: "Наши юристы изучили предложение и не нашли никаких нарушений Избирательного кодекса в формате, который предложили журналисты".

Садовый также прокомментировал слова Синютки о формате дебатов: "Увидел в медиа, что мой оппонент предложил выбрать "секундантов, оружие: шпаги, пистолеты и т.д., лишь бы не РПГ". Это цитата, если что. Наверное, должно было быть смешно. Наши юристы не нашли никаких упоминаний о колющих, режущих предметах или огнестрельном оружии в Избирательном кодексе. Поэтому обойдемся общением. До встречи, Олег Михайлович!"

В свою очередь представитель штаба Синютки по подготовке дебатов, народный депутат от "Евросолидарности", медиаменеджер Николай Княжицкий анонсировал предложение о возможном формате дебатов. "В ближайшее время мы предложим формат возможного проведения дебатов между кандидатами. Этот формат будет соответствовать и украинскому законодательству, и европейским примерам такого общения с избирателями", - написал он на странице в Facebook.

Княжицкий указал на необходимость организовать "совместно независимые честные дебаты между двумя кандидатами на пост мэра Львова, которые будут открытыми и для общественности, и для всех медиа, пожелавших их освещать". Он ждет ответа Садового.

Как сообщалось, во Львове второй тур местных выборов состоится 22 ноября. За пост мэра будут бороться Садовый (получил 91131 голос, или 40,09%) и Синютка (70682 голоса, или 31,1%).

Синютка настаивает на том, что участие в дебатах на UA: Львов должно быть оплачено кандидатами. В то же время общественный вещатель не согласен с такой позицией, охарактеризовав свой проект как собственный формат, участие в котором не оплачивается за счет избирательных фондов.

Садовый в ответ заявил, что готов к участию в дебатах на площадке UA: Львов на условиях общественного вещателя.