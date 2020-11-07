ЦИК обнародовала данные о победителях на выборах голов в 75% населенных пунктов Украины

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер субботы, 7 ноября, располагает данными о победителях на выборах городских, поселковых и сельских голов в 1068 населенных пунктах из 1421 (75,16%).

Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

В частности, признаны избранными 232 городских головы, 333 - поселковых и 503 - сельских.

В то же время в некоторых областных центрах и крупных городах 15 и 22 ноября состоится повторное голосование.

Кроме того, признаны избранными 21534 депутата местных советов из 43122 (почти половина).