Выборы

Выборы

18:57 07.11.2020

ЦИК обнародовала данные о победителях на выборах голов в 75% населенных пунктов Украины

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ЦИК обнародовала данные о победителях на выборах голов в 75% населенных пунктов Украины

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер субботы, 7 ноября, располагает данными о победителях на выборах городских, поселковых и сельских голов в 1068 населенных пунктах из 1421 (75,16%).

Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

В частности, признаны избранными 232 городских головы, 333 - поселковых и 503 - сельских.

В то же время в некоторых областных центрах и крупных городах 15 и 22 ноября состоится повторное голосование.

Кроме того, признаны избранными 21534 депутата местных советов из 43122 (почти половина).

Теги: #данные #цик #выборы

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