ЦИК просит власти должным образом обеспечить противоэпидемические мероприятия во втором туре местных выборов

Центральная избирательная комиссия просит органы государственной власти и местного самоуправления обеспечить на должном уровне противоэпидемические мероприятия во время повторного голосования (второго тура) местных выборов в Украине.

Это утверждено постановлением "О неотложных мерах по созданию условий для безопасной организации и проведения повторного голосования по местным выборам 25 октября 2020 года и отдельные вопросы реализации противоэпидемических мероприятий во время его организации подготовки и проведения", принятым Центризбиркомом 6 ноября, сообщила пресс-служба ЦИК.

Основанием для такого решения стал анализ информации по итогам голосования 25 октября. На его основе Комиссия отметила, что организация подготовки и проведения повторного голосования требует дополнительного внимания как со стороны субъектов и других участников избирательного процесса, так и со стороны органов государственной власти и местного самоуправления с учетом повышения уровня заболеваемости населения Украины острой респираторной болезнью COVID-19.

Поэтому ЦИК обратилась к Кабинету министров, местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, другим органам (должностным лицам) о необходимости безотлагательного решения вопросов создания надлежащих условий для обеспечения реализации противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения COVID-19, во время организации и проведения повторного голосования.

Комиссия также просит Кабмин определить и утвердить средние нормативы обеспечения избирательных комиссий средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными средствами.

ЦИК обратила внимание субъектов, обеспечивающих территориальные и участковые избирательные комиссии средствами индивидуальной защиты, на то, что количество таких средств должно полностью соответствовать потребностям в их регулярной замене согласно правилам использования в течение всего времени работы соответствующих избиркомов.

Кроме того, обращено внимание ТИК и УИК, других субъектов и участников избирательного процесса на необходимость неукоснительного соблюдения противоэпидемических мероприятий во время подготовки и проведения повторного голосования.

"Во время проведения повторного голосования необходимо учесть все недостатки, выявленные во время голосования 25 октября, и максимально обеспечить безопасный процесс волеизъявления на повторных выборах", - отметил докладчик этого вопроса, член ЦИК Сергей Постивый.

Согласно модельному расчету необходимого количества средств индивидуальной защиты для членов избирательной комиссии, подготовленному Международным фондом избирательных систем (IFES) и гражданской сетью "Опора", на примере средней УИК с составом 14 человек, общее количество масок составит 87 штук (84 штук на 25 часов работы всех членов УИК + 3 штуки для членов УИК, участвующих в транспортировке протоколов и передачи их в ТИК).

Необходимое приблизительное количество одноразовых перчаток - 14 пар на одного человека (на 28 часов).

Дезинфицирующие (антисептические) средства - всего 2 литра средства на протирание контактных поверхностей.

Желательно иметь увлажнители для пальцев для подсчета бюллетеней и контрольных талонов.

Для бесконтактного температурного скрининга необходимо 2 прибора на один участок.

Повторное голосование пройдет в некоторых областных центрах и крупных городах 15 и 22 ноября.

Как известно, в Украине по состоянию на утро 7 ноября зафиксировано 10746 новых случаев заболевания COVID-19.