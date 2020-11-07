Выборы

Выборы

16:02 07.11.2020

Второй тур выборов мэра Черкасс состоится 22 ноября с участием нынешнего градоначальника и выдвиженца от "Голоса"

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Второй тур выборов мэра Черкасс состоится 22 ноября с участием нынешнего градоначальника и выдвиженца от "Голоса"

Повторное голосование на выборах городского головы Черкасс назначено на 22 ноября, во второй тур вышли действующий мэр Анатолий Бондаренко (от партии "За майбутнє") и выдвиженец от партии "Голос" Виктор Евпак.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Бондаренко отдали свой голос 24179 избирателей (37,6%). Его конкурента поддержали 12311 избирателей (19,14%).

На сайте ЦИК в настоящее время не указана дата второго тура. В то же время Бондаренко на странице в Facebook указал, что повторное голосование назначено на 22 ноября.

Теги: #мэр #черкассы #выборы #второй_тур

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